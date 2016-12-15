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31 декабря 2016 16:56
Новогодняя ночь на эспланаде будет посвящена кино
31 декабря 2016 13:13
Режим работы транспорта в Перми в ночь с 31 декабря на 1 января
31 декабря 2016 12:30
К новогоднему вечеру в Перми потеплеет до -1
27 декабря 2016 17:27
Местное отделение ЛДПР предложило создать коалиционное правительство
27 декабря 2016 14:05
Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов открыл приемную в Кунгуре
26 декабря 2016 17:10
В Индустриальном районе Перми открылась приемная депутата Госдумы Дмитрия Скриванова
26 декабря 2016 16:59
Скрипачки из ансамбля Александрова свой последний концерт дали в Перми
22 декабря 2016 18:03
В пермском ледовом городке вырастет эко-сад
20 декабря 2016 14:54
Задержаны подозреваемые в убийстве российского посла в Турции
20 декабря 2016 14:42
Пожар в «Семье»: эвакуации не потребовалось
К новогоднему вечеру в Перми потеплеет до -1
Режим работы транспорта в Перми в ночь с 31 декабря на 1 января
Новогодняя ночь на эспланаде будет посвящена кино
«Дедморозим» принимает подарки для подопечных от пермяков
В пермском ледовом городке вырастет эко-сад
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ЧАС ПИК 30.12.16 вечер
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В ЦЕНТРЕ ПЕРМИ ПОЯВИЛСЯ ЛЕДЯНОЙ НОВОГОДНИЙ «ЭКО-САД»
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 30.12.16
ЧАС ПИК 30.12.16 день
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