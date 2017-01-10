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03 февраля 2017 15:26
Омбудсмен Татьяна Марголина просит руководство Перми пересмотреть решение вопроса с социальными проездными
03 февраля 2017 11:47
Студент и школьник пострадали в результате ДТП в Перми
03 февраля 2017 11:21
В Перми пропал отец двух дочерей
02 февраля 2017 23:18
8 апреля в Перми пройдет тотальный диктант
02 февраля 2017 23:08
Из-за массового ДТП в Перми был перекрыт коммунальный мост
02 февраля 2017 18:52
В Перми вынесли приговор насильнику
02 февраля 2017 18:15
В Прикамье стартовала онлайн-регистрация на "Лыжню России"
02 февраля 2017 17:11
Депутаты Госдумы договорились о сотрудничестве с краевыми властями
02 февраля 2017 15:04
В Прикамье хорек Рич предсказал долгую зиму
02 февраля 2017 14:28
Из Пермского авиационного техникума эвакуировали 700 человек
Т. Марголина просит пересмотреть социальный проездной
В Перми пропал отец двух дочерей
Студент и школьник пострадали в результате ДТП в Перми
В Прикамье хорек Рич предсказал долгую зиму
В Перми вынесли приговор насильнику
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