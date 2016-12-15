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20 января 2017 21:09
Бывший инкасатор Александр Шурман ищет работу
20 января 2017 20:39
Госдума выделит средства на ремонт дорог в Прикамье
20 января 2017 16:57
Долги по зарплате в Прикамье уменьшились на 16%
20 января 2017 12:46
В Перми полицейские пресекли сбыт 18 кг наркотиков
20 января 2017 08:39
Анти-суицид: Пермские интернет-активисты распространяют инструкцию для родителей
19 января 2017 22:31
Новые рейсы: пермяки смогут улететь в Черногорию и Болгарию
19 января 2017 22:18
В ДТП в Прикамье погиб младенец
19 января 2017 17:29
Депутаты Госдумы будут регулярно выступать в Заксобрании края
19 января 2017 12:43
Павлу Ляху не удалось оспорить отстранение от должности
18 января 2017 23:18
Власти города подписали контракт на строительство нового зоопарка
Анти-суицид: инструкция для родителей подростков
Госдума выделит средства на ремонт дорог в Прикамье
В Перми полицейские пресекли сбыт 18 кг наркотиков
Бывший инкасатор Александр Шурман ищет работу
В ДТП в Прикамье погиб младенец
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