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31 января 2017 15:07
За БК ПАРМА будет играть уже третий легионер
31 января 2017 09:15
С начала года на дорогах Прикамья погибли 47 человек
30 января 2017 12:02
Евгению Балуеву продлили срок ареста до 1 апреля
30 января 2017 11:44
Воспитанники детдома получили срок в 2 года за угон авто
30 января 2017 10:49
ГУВД опровергло информацию о выброшенной из машины девушке
27 января 2017 10:17
В ДТП с большегрузом в Прикамье погибло 4 человека
27 января 2017 08:15
Николай Уханов займет пост министра транспорта и связи Прикамья
26 января 2017 16:17
Виновный в гибели Митрофанова не смог обжаловать приговор
26 января 2017 15:09
Убийца 7-летнего Кирилла три года прятал останки на даче
25 января 2017 16:51
В Перми пенсионер погиб, спускаясь по веревке из простыней
С начала года на дорогах Прикамья погибло 47 человек
Воспитанники детдома получили срок в 2 года за угон авто
Евгению Балуеву продлили срок ареста до 1 апреля
За БК ПАРМА будет играть уже третий легионер
ГУВД опровергло информацию о выброшенной из машины девушке
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ЧАС ПИК 01.02.17 вечер
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ МИСНИК 01 02 2017
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ОПЕРАТИВНАЯ ХРОНИКА 01.02.17
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ЧАС ПИК 31.01.17 вечер
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