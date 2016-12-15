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09 января 2017 23:11
За один день "ЭкоСад" посетили более 15 тысяч пермяков
09 января 2017 15:33
Шесть жителей Прикамья замерзли насмерть
09 января 2017 09:17
Проезд в электричках подорожал
09 января 2017 08:39
На стройке калийного комбината в Верхнекамье погиб рабочий
09 января 2017 08:23
Два Пермских легкоатлета победили на соревнованиях в Екатеринбурге
07 января 2017 19:33
Напротив ледового городка горел автобус с пассажирами
07 января 2017 13:23
В Перми в результате ДТП сгорело такси
05 января 2017 22:51
В Прикамье зафиксировано 24 случая заболевания гонконгским гриппом
05 января 2017 22:38
Аномальные морозы: температура в Прикамье опустится до -40
04 января 2017 22:31
За 2016 год продукты в Прикамье подорожали на 5%
За один день "ЭкоСад" посетили более 15 тысяч пермяков
Шесть жителей Прикамья замерзли насмерть
Два Пермских легкоатлета выиграли гран-при в Екатеринбурге
На стройке калийного комбината погиб рабочий
Проезд в электричках подорожал
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