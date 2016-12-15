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16 января 2017 14:51
Минздрав Прикамья потратит на автомобили скорой помощи 700 млн рублей
16 января 2017 08:31
Boing, летевший в Пермь, вынужденно вернулся в Москву
16 января 2017 01:22
В Перми стартует Кубок России по снежной и ледовой скульптуре
15 января 2017 16:12
27 жителей Прикамья лишились жилья из-за пожара
14 января 2017 12:46
Сотрудника полиции, укравшего 600 тысяч рублей при обыске, посадили на 9 лет
13 января 2017 17:25
Вузы, школы и детские сады Перми закрылись на карантин
13 января 2017 15:14
Реготделение ОНФ взяло на контроль строительство зала в Кочево
13 января 2017 12:02
ВИДЕО: В Кунгуре сгорел пассажирский автобус
12 января 2017 20:11
Поджигателя машин из Перми посадили на 6 лет
12 января 2017 19:38
В Перми на крещение будут работать три купели
27 жителей Прикамья лишились жилья из-за пожара
Минздрав Прикамья потратит на автомобили скорой помощи 700 млн рублей
В Перми стартует Кубок России по снежной и ледовой скульптуре
Boing, летевший в Пермь, вынужденно вернулся в Москву
Вузы, школы и детские сады Перми закрылись на карантин
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